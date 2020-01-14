محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محكوم عليه هارب بالبحيرة لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشي.
تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت قيام "عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة -له معلومات جنائية، محكوم عليه غيابياً في قضية سرقة بالإكراه بالسجن 10 سنوات" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أمكن ضبط المتهم، في كمين أُعد له بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزته "250 طربة من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام-مبلغ مالي، هاتف محمول".
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي ملكاً له، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
وقُدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و750 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر قدرت بمليون و750 ألف جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 250 طربة حشيش في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.