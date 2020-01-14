قدرت بمليون و750 ألف جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 250 طربة حشيش في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محكوم عليه هارب بالبحيرة لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشي.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت قيام "عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة -له معلومات جنائية، محكوم عليه غيابياً في قضية سرقة بالإكراه بالسجن 10 سنوات" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أمكن ضبط المتهم، في كمين أُعد له بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزته "250 طربة من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام-مبلغ مالي، هاتف محمول".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي ملكاً له، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وقُدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و750 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.