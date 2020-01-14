المتهم بحرق سيارة عشيق زوجته في أكتوبر: "سابت البيت بسببه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

"مراتي سابت البيت بسببه".. بهذه الكلمات برر موظف بشركة أسمنت إضرامه النيران في سيارة معيد جامعي بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال المتهم إن تصرفات زوجته بدت مختلفة عن العادة مع تزايد المشكلات بينهما حتى وصل الأمر إلى طلبها الطلاق وترك المنزل للإقامة رفقة عشيقها "معيد جامعي".

أضاف المتهم أنه قرر الانتقام من المشكو في حقه، وتتبعه حتى توصل إلى مسكنه، وأحضر كمية من البنزين، وسكبها على سيارته وأضرم النيران فيها.

Advertisements

تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم أول أكتوبر من شرطة النجدة بتفحم سيارة ملاكي تلاه حضور مالكها (معيد جامعي) الذي رجح وجود شبهة جنائية.

تحريات العقيد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن مرتكب الواقعة موظف بشركة أسمنت، وتمكن الرائد إسلام المهداوي، رئيس المباحث، من ضبطه.

أرجع المتهم فعلته بدافع الانتقام من المُبلغ بسبب تحريضه لزوجته على ترك المنزل والإقامة معه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.