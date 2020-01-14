مصر | تجديد حبس قاتلة عشيقها في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس قاتلة عشيقها في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس فتاة في عقدها الثاني من العمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتلها سائق بمنطقة الجيزة، لعدم فضح علاقتهما أمام خطيبها.

واصطحب فريق من النيابة العامة، الفتاة لمسرح الجريمة، لتمثيل جريمتها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل سائق على يد عشيقته، بمنطقة الجيزة، إثر طعنها له لعدم فضح علاقتهما غير الشرعية.

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وأفادت التحقيقات، أن ربة منزل في عقدها الثاني من العمر، كانت تقيم علاقة غير شرعية لمدة شهور مع سائق وهو جارها بذات المنطقة، وكان يعيش بمفرده وتتردد عليه كثيرًا، فيما أقدم شاب على خطبتها ووافقت، ولكن كانت لا تعرف كيف تنهي علاقتها مع السائق، وعندما قررت إنهاء العلاقة، فاجأها بأنه كان يصورها أثناء العلاقة، ولديه فيديوهات كثيرة، وعندما طلبت بمسحهم رفض، فأخرجت سكينة من طيات ملابسها، وطعنته، وفرت هاربة، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بجريمتها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا بالعثور على جثة سائق داخل منزله، بنطاق القسم.



وتمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليها واقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.