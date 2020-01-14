مصر | عصابة حمادة وتوتو.. ضبط عاطل وزوجته لسرقتهم المواطنين بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصابة حمادة وتوتو.. ضبط عاطل وزوجته لسرقتهم المواطنين بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، في القبض على عاطل وزوجته لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة حقائب السيدات.



وتبين أنهما كل من: "ب.أ.س" 39 عاما، عاطل ومقيم شارع العروبة دائرة قسم شرطة المعادي وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المقطم، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها 12957 لسنة 2012م البساتين "خطف شيء"، وزوجته "س.ا.ط" 32 عامًا ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب اليد من السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارة.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات لوحدة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، حال استقلالهما السيارة رقم "ط ط س 816 " ماركة لانسر موديل 2015م فيراني اللون ملك الأول والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.



وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب عدد 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما.

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وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" المدعو "م.ع.م" 32 عامًا صاحب محل فور جي لبيع وصيانة الهاتف المحمول ومقيم 6 شارع مسعد القللي من شارع السد العالي ـ دائرة قسم شرطة البساتين.



واعترف المتهم الأول بإيداع مبلغ 154 ألف جنيه بحسابه الشخصي ببنك CIB من متحصلات وقائع السرقة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

