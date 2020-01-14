مصر | القبض على مسجل خطر لسرقته السيارات بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسجل خطر لسرقته السيارات بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من إلقاء القبض على المدعو «ف. ح. ح»، 38 عامًا، ومقيم مجاورة 17 مجموعة 1 دائرة قسم شرطة 15 مايو، مسجل خطر تحت رقم 17344 فئة "ج" البساتين" سرقات عامة، والسابق اتهامه في عدد 47 قضية، آخرهم 15345 لسنة 2011، العجوزة جيزة "سرقات عامة"، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع".



تحريات المباحث أكدت صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة سيارات بذات الإسلوب على النحو التالي: سرقة السيارة رقم "و ف ف" 137 ماركة أوبل موديل 2016 فضي اللون، بلاغ المدعو "ص.م.س"، 40 عامًا، صاحب شركة الحي الثاني دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 269 لسنة 2020 جنح القسم.



وكذلك سرقة السيارة رقم "ج ع ص " 912 ماركة جيب جراند شروكي موديل 2014، سوداء اللون، بلاغ المدعو "ع.ص.س"، 59 عامًا، مدير شركة ومقيم دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 12896 لسنة 2019 جنح القسم.

كما قام بسرقة السيارة رقم "ب د ط" 653 ماركة رينو موديل 2017، فيراني اللون، بلاغ المدعو "ع.م.م"، 38 عامًا، مهندس ومقيم فيلا 299 الحي الثاني دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 12065 لسنة 2019 جنح القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف الأول على السيارة واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.

