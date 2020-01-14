مصر | الخميس.. محاكمة متهم بهتك عرض طالبة في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. محاكمة متهم بهتك عرض طالبة في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة "جمال.ي"، لاتهامه بهتك عرض طالبة بالتجمع لجلسة 16 يناير الجاري، إذ صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
وأسندت النيابة للمتهم "جمال.ى"، 25 سنه، "مكوجى"، وأخر مجهول، تهمة هتك عرض المجنى عليها " د. ع"، بأن قاما بملامسة مواطن عفتها، وهي الأجزاء الحساسة والخادشة للحياء بالطريق العام.
وأضافت المجنى عليها، أنها حال ترجلها بالطريق العام، قام المتهم وأخر مستقلين دراجة بخارية بالطريق العام بهتك عرضها بملامسة مواطن عفتها.
وأكدت تحريات المباحث قيام المتهم بالاشتراك مع أخر مجهول في هتك عرض المجني عليها بالطريق العام.