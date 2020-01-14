مصر | الخميس.. محاكمة متهم بهتك عرض طالبة في التجمع

وأسندت النيابة للمتهم "جمال.ى"، 25 سنه، "مكوجى"، وأخر مجهول، تهمة هتك عرض المجنى عليها " د. ع"، بأن قاما بملامسة مواطن عفتها، وهي الأجزاء الحساسة والخادشة للحياء بالطريق العام.

وأضافت المجنى عليها، أنها حال ترجلها بالطريق العام، قام المتهم وأخر مستقلين دراجة بخارية بالطريق العام بهتك عرضها بملامسة مواطن عفتها.

وأكدت تحريات المباحث قيام المتهم بالاشتراك مع أخر مجهول في هتك عرض المجني عليها بالطريق العام.