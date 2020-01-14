مصر | ضبط مسؤل مخزن قطع غيار سيارات لتجارته غير المشروعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسؤل مخزن قطع غيار سيارات لتجارته غير المشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعثر بداخل المخزن على العديد من المضبوطات وهي كالأتي: "4450 قطعه غيار سيارات (سيل تريبج، حشو فرامل، أويل سيه، جلبه، فلتر جاز"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نجح ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية القاهرة، في ضبط المدعو "ج.س.ش"، 32 عامًا، مسئول عن مخزن شركة لقطع غيار سيارات النقل واللوادر كائن دائرة قسم شرطة المرج، ومقيم 23 شارع عيسي القطري الوراق جيزة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

