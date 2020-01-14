مصر | بسبب نانسي عجرم.. إنذار لنقيب المحامين سامح عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب نانسي عجرم.. إنذار لنقيب المحامين سامح عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أيمن محفوظ، المحامي، إنذارا رسميًا للنقيب المحامين سامح عاشور، بسبب قضية زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الذي ادعى قتله لصا اقتحم منزلهما، ثم بدأت تظهر علامات استفهام حول القضية قد تغير مجراها.

وبدأ "محفوظ" إنذاره بأنه إيمانا منا بدور مصر الريادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولما تمثله مصر من ثقل سياسي لكل العرب، ودور نقابة المحامين المصرية في التصدي لقضايا حقوق الإنسان المصري والعربي كافة، فكان علينا التصدي لتلك القضية.

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وأضاف أن الصحافة ومواقع التواصل، تناقلت أخبارا عن قتل زوج المطربة نانسي عجرم، لأحد اللصوص، ولكن بدت الأمور تتضح من خلال وجود تعديل لفيديوهات كاميرات المراقبة، التي ثبت تزويرها لاحقا، ووجود تناقض واضح وجلي بين أقوال الشهود، ومنهم نانسي عجرم.

واستطرد أن شهادة والدة القتيل التي أكدت وجود سابق علاقة عمل بين ابنها ونانسي عجرم، وأن جنسيته السورية وفقره، هما السبب في قتل نجلها، خاصة بعد تقرير الطب الشرعي، الذي أكد وجود عدد هائل من الطلقات، في جسد القتيل، من الأمام والخلف.

واختتم بطلبه إيفاد لجنة من نقابة المحامين المصرية، لحضور التحقيقات بلبنان؛ لتقديم الدعم القانوني لأسرة القتيل، خوفا من ضياع حقه، بنفوذ وأموال المطربة نانسي عجرم، موضحًا أن تكاليف تلك اللجنة، تكون تطوعية أو من خلال تبرعات مصرية أو عربية من المحامين أو غيرهم؛ لأن هذا قدر مصر أن تتصدى للحقوق الإنسان العربي والمصري سواء بسواء.