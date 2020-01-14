أخبار مصر | تأجيل قضية "شهيد الشهامة" إلى جلسة 11 فبراير

وقال عبد العزيز نصر، محامي المجني عليه، محمود البنا، المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، إن المحكمة استمعت إلى طلبات محامي المتهمين التي تمحورت حول سماع شهادة الشهود مرة أخرى وتفريع كاميرات الفيديو التي توضح الواقعة.

ومن جانبه، قال نضال مندور، محامي الشهيد محمود البنا، إن فريق الدفاع يحاول الحفاظ على حكم أول درجة بالحكم بأقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أنه يحترم أحكام القضاء، وأضاف أنه تواصل مع محمد البنا والد الضحية ورفض حضور جلسة اليوم لحزنه الشديد.

وحضر أشرف راجح والد المتهم محمد أشرف المتهم الرئيسي بقتل محمود البنا شهيد الشهامة واثنين آخرين من أبناء المتهمين الآخرين الجلسة، وهي أولى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 عاما للمتهم الأول محمد أشرف راجح، إسلام عواد، مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم الرابع بمحكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية.