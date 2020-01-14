أخبار مصر | المترو يدشن تطبيق "ECM"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المترو يدشن تطبيق "ECM" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم الثلاثاء، تطبيقها الذكي الجديد، بعد تعديله لإتاحته على أجهزة الـ"IOS" والـ"Android" أيضًا، وذلك بعد تجربته 15 يوما.

وتم تفعيل خدمة استخراج الاشتراك وشحن الكارت الذكي، من خلال التطبيق، كمرحلة أولى، على أن يتم تفعيل الخدمات كافة للراكب، قريبًا.

ويعمل التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية، باسم (مترو القاهرة (ECM للغة العربية وباسم (Cairo metro ECM) للغة الإنجليزية.

ويتضمن التطبيق، معلومات تهم الراكب مثل التغطية التأمينية من شركة المترو للركاب بالتعاون مع مجمعة التأمين، وخدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام والوصول وبيان المحطات خلال الرحلة وزمن الرحلة).

