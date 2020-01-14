أخبار مصر | وزارة السياحة والآثار تتبرأ من متحف بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة السياحة والآثار تتبرأ من متحف بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار، أن متحف بدر بواحة الفرافرة، ليس أثريًا ولا يتبعها، وليست به أية مقتنيات أو تحف أثرية.

وقالت في بيان اليوم، إن متحف بدر هو متحف خاص يملكه عدد من أفراد الواحة ولا توجد به أي قطع أثرية.

وجاء ذلك تعليقًا على تداول خبر انهيار جزئي بمتحف بدر التراثي في واحات الفرافرة.

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وتعرض متحف "بدر" للتراث الواحاتي بمدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، أمس الاثنين، لانهيار جزئي، ما تسبب في تدمير بعض محتوياته التراثية والفنية والذي أقيم عام 1992 بمدينة الفرافرة، وهو عبارة عن منزل مبني بالطوب اللبن مكون من 20 غرفة، جرى استخدام الطوب اللبن والرمال في تشييده وعمل محتوياته لرسم ونحت أشكال فنية تصوّر الحياة التقليدية في الواحات.

ويحاكي المتحف، حياة الآباء والأجداد، إضافة إلى العديد من المنحوتات الحجرية التي تكشف تفاصيل حركة سكان الواحة اليومية، فهذا يدلي بدلوه في البئر لتناول شربة ماء، وآخر ينتظر صديقا له، وثالث يزرع أرضه بالطريقة البدائية، وذلك بهدف الحفاظ على تراث الواحة من الاندثار.

وتصل مساحة المتحف، إلى قرابة 500 متر مربع، وهو يضم حديقة خلفية أشبه بالبانوراما الشعبية، حيث تحتوي على العديد من المنحوتات الطبيعية المصنوعة من الأشجار وجذوع النخيل، إضافة إلى العديد من المنحوتات الحجرية التي تحاكي حركة سكان الواحة اليومية، فهذا يدلي بدلوه في البئر لتناول شربة ماء، وآخر ينتظر صديقا له، وثالث يزرع أرضه بالطريقة البدائية.