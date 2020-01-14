أخبار مصر | محافظ الجيزة يجتمع باللجان الفنية لمتابعة طلبات التصالح بمخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يجتمع باللجان الفنية لمتابعة طلبات التصالح بمخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تتعامل مع ملف الطلبات المقدمة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بشكل جدي وحازم، وذلك من خلال اللجان الفنية المشكلة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للبت في تلك الطلبات في ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونا‪ .‬

وأكد المحافظ، أن نقابة المهندسين قد أصدرت حتى الآن 540 تقرير سلامة إنشائية للعقارات الراغب أصحابها في التصالح بشأنها، مع استمرارها في فحص الطلبات وإصدار تقارير السلامة لباقي العقارات الراغب أصحابها في التصالح، مؤكداً أنه جار تكثيف الأعمال للانتهاء من إجراءات التصالح وتحرير العقود للمستحقين‪ .‬

