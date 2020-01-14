أخبار مصر | محافظ الجيزة يجتمع باللجان الفنية لمتابعة طلبات التصالح بمخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يجتمع باللجان الفنية لمتابعة طلبات التصالح بمخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد المحافظ، أن نقابة المهندسين قد أصدرت حتى الآن 540 تقرير سلامة إنشائية للعقارات الراغب أصحابها في التصالح بشأنها، مع استمرارها في فحص الطلبات وإصدار تقارير السلامة لباقي العقارات الراغب أصحابها في التصالح، مؤكداً أنه جار تكثيف الأعمال للانتهاء من إجراءات التصالح وتحرير العقود للمستحقين .
وجاءت تصريحات المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة مع أعضاء اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح، لبحث آخر المستجدات في طلبات التصالح المقدمة ومناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفنية، وذلك بحضور أعضاء اللجان من مهندسين واستشاريين.
وأكد راشد، أنه تم تحديد القيم السعرية للتصالح في المتر المسطح للأغراض السكنية والإدارية والتجارية والصناعية لكافة الأحياء والمراكز والمدن وقد تم مراعاه البعد الاجتماعي وعدم المغالاه في الأسعار لتحفيز المواطنين على التصالح .
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء والمراكز، على مواصلة أعمال الإزالات لمخالفات البناء، لافتًا إلى أن المخالفات التي تمت بعد تاريخ 8/4/2019 لا يجوز مناقشة أي طلبات تصالح بشأنها، مواجها بالإزالة الفورية.مع توجيه إنذارات للعقارات الذي تقدم أصحابها بطلبات تصالح في مخالفاته، ولم يثبتوا الجدية في استكمال باقي إجراءات التصالح .
وحرص المحافظ، على الاستماع من رؤساء اللجان الفنية عن المعوقات والمشاكل التي تواجه عملهم سواء أثناء البت في طلبات التصالح أو معاينة مواقع المخالفات محل الطلبات، موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة هذة المعوقات وتسهيل الإجراءات على المتقدمين لإنجاز البت في كافة الطلبات التي قدمت للجان.
وجاء الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس إيهاب منصور رئيس نقابة مهندسين الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من المهندسين الاستشارين وممثل الدفاع المدني.