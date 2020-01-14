أخبار مصر | القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية لـ"حياة كريمة" بالمحافظات

ويأتي ذلك فب إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني المهن المختلفة.

الوزير قال إن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات الثمانية، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثالثة بـ5 وحدات جديدة لتصل إلى ثلاث عشرة وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، والتي لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر .

واختتمت المرحلة الثالثة بالوحدة المتنقلة، بقرية العودة محافظة الفيوم، على مهنة التفصيل والحياكة، حيث حضر علي أبو الحسن، المشرف العام على التدريب، ووكيل مديرية القوى العاملة بالفيوم، اختبار الفتيات عمليا ونظريا، بحضور محمد الهواري، ومحمد حجازي من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لاختيار الثلاثة الأوائل المتفوقات، تمهيدا لمنحهم ماكينة حياكة، كي تستطعن كل منهم أن تبدأ مشروعها الخاص بها ليدر عليها دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

وفي السياق نفسه، تفقد أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أعمال الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بقرى بغداد ومركز ومدينة باريس، على مهن كهرباء التوصيلات، والتفصيل والخياطة لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة تسهم في خفض معدلات البطالة.

كما تفقد مديرى مديريات القوى العاملة بمديريات الدقهلية، والمنيا، وسوهاج وأسيوط، الأقصر، وكفر الشيخ، أعمال الدورات التي تتم بالوحدات المتنقلة بها.