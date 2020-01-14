أخبار مصر | شهيد الشهامة.. تكثيف أمني قبل أولى جلسات استئناف المتهمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهيد الشهامة.. تكثيف أمني قبل أولى جلسات استئناف المتهمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط مبنى مجمع محاكم شبين الكوم وميادين عدلي منصور وأنور السادات وميدان مجلس المدينة، وشارع الاستاد، ومنطقة ديوان عام المحافظة، إجراءات أمنية مشددة، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لنظر أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل محمود البنا، المعروفة إعلاميا باسم «شهيد الشهامة»، على الحكم بحبسهم، وجاءت الإجراءات تخوفًا من أعمال الشغب، قد تحدث في المحيط.

وأشرف على الإجراءات الأمنية اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، والعميد هاني البلتاجي والعميد إيمان معاذ، قائد الشرطة النسائية في المنوفية.

وفي 22 ديسمبر، قضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بالسجن 15 سنة، على محمد راجح و2 آخرين، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع الذي ساعد في هروب الأول.

ووقعت الجريمة 9 أكتوبر، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وأصبحت قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم مظاهرات للمطالبة بالقصاص للمجني عليه.