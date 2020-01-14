أخبار مصر | حملة توقيعات لوقف تعديل قانون رعاية المريض النفسي

وأوضحت الجبهة، أن التعديلات سيكون لها أضرار على المريض النفسي والعديد من المهن مثل الطب النفسي والعلاج النفسي والخدمة الاجتماعية، الأمر الذي انتقده العديد من المهتمين بهذا المجال، واعترضت عليه منظمات عالمية مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمية للصحة النفسية والجمعية العالمية للطب النفسي.

ودعا منسق الجبهة، الدكتور أحمد حسين عبد السلام، جموع المواطنين والمهتمين بالمرض النفسي للتوقيع والاهتمام بمتابعة هذه القضية، لما لها من تأثير على شريحة واسعة من المجتمع قدرتها وزارة الصحة المصرية في المسح القومي للصحة النفسية بنسبة 25% من المصريين مصابين باضطرابات نفسية.

وأشار إلى تقديم هذه التوقيعات لمجلس النواب، ونسخ منها إلى نقابة الأطباء ونقابة الاجتماعيين وغيرها من الجهات المعنية، ليتحمل كلُ مسئوليته نحو تلك التعديلات والتي إن مُررت فستعود بالمرض والمريض النفسي عقود إلى الخلف إضافة إلى الإضرار بسمعة مصر والتشريع البرلماني في جميع المحافل الدولية.