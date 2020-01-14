أخبار مصر | الحصول على ترخيص لإنشاء بورصة مصرية للسلع التموينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحصول على ترخيص لإنشاء بورصة مصرية للسلع التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، على الحصول على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، بتأسيس شركة مساهمة باسم "البورصة المصرية للسلع"، ليكون غرضها إنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

يأتي إنشاء بورصة سلعية، بالتزامن مع تهيئة سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن تكون جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي يخلق سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالًا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.

