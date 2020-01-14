أخبار مصر | استياء بسبب امتحان الأحياء.. وتباين الآراء حول الفلسفة والمنطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء بسبب امتحان الأحياء.. وتباين الآراء حول الفلسفة والمنطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين طلاب وأولياء الأمور، بسبب صعوبة امتحان مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية الجديدة بأغلب المحافظات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد تلقى شكاوي عديدة من الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة مادة الأحياء، مؤكدين أن الأسئلة خارج المنهج وأسئلة أخرى صعبة، خاصة في محافظات: «القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، وأسيوط، والمنوفية، والغربية، وبورسعيد، وبني سويف، وقنا، ودمنهور، ودمياط».

وأوضحت أن الآراء تباينت حول امتحان الفلسفة والمنطق، حيث قال طلاب وأولياء الأمور في عدد من المحافظات: «إن امتحان الفلسفة والمنطق صعب، وأغلب الأسئلة متحرره، بينما جاء في مستوي الطالب المتوسط في محافظات أخرى».

وأشارت إلى أن الامتحانات شهدت في بعض اللجان تعطل وتأخر في فتح جهاز التابلت لمدة تقترب النصف ساعة، حيث طالب الطلاب وأولياء أمورهم بإحتساب وقت الامتحان منذ فتح جهاز التابلت، نظرا لضيق الوقت وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

