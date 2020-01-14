أخبار مصر | "قوى عاملة النواب": الشعب الإثيوبي لا يقبل تعرض المصريين لـ"العطش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى عاملة النواب": الشعب الإثيوبي لا يقبل تعرض المصريين لـ"العطش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع كساهون فولو رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال إثيوبيا الذي يزور مصر حاليا، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون النقابي بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد العام لنقابات عمال إثيوبيا.

وأوضح المراغي، في المباحثات التي حضرها حسين نجيب نائب رئيس الاتحاد العام، وعادل عيسى أمين صندوق النقابة العامة لعمال النقل البري، وبسيوني حماد مساعد الأمين العام للنقابة العامة لعمال النقل البري، ومحمد السيد المستشار القانوني للنقابة العامة، أن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين عمال وشعبي مصر وإثيوبيا والتي تنطوي تحت سماحة الإسلام والدين المسيحي الذين يسير على نهجهما شعبي البلدين تعود منذ الفتوحات الإسلامية عندما استقبل ملك الحبشة أول هجرة لنشر الدعوة الإسلامية.



وقال المراغي، إن الشعبين تجمعهما عادات وتقاليد دينية سمحاء ويشربون من نهر واحد هو هبة من اللـه منذ خلق اللـه الأرض ومن عليها وفي اعتقادي أن الشعب الإثيوبي لا يقبل تعرض أكثر من مائة مليون مصري للعطش.



ومن جانبه، أكد كساهون فولو رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال إثيوبيا، أن العلاقات بين الشعبين قوية قدم التاريخ ولن تتأثر أبدا لكونهما أصحاب مصير واحد تجمعهما شربة ماء واحدة ونحن كشعبين نحترم مصالح بعضنا البعض ولن نفترق أبدا، ففي إثيوبيا مصريين يعملون في مجالات عدة وهناك 40% من تعداد السكان مسلمون و60% مسيحيون، ونحن دائما نستقبل كبار رجال الكنيسة من مصر الذين ينشرون روح المحبة والسلام ولدينا الكثير من الذين يتحدثون اللغة العربية بين القبائل.

