أخبار مصر | غدًا.. وصول 3 جثامين لضحايا انهيار سور مدرسة بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. وصول 3 جثامين لضحايا انهيار سور مدرسة بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه جارٍ متابعة التحقيقات بشأن حادث انهيار سور مدرسة بالأردن على 3 عمال مصريين، في أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل، وراتب التقاعد للورثة.

وأضاف الوزير، أن جثامين الضحايا المتوفين، سوف تصل إلى أرض الوطن، على رحلة مصر للطيران رقم 720، المقرر أن تقلع من العاصمة الأردنية عمان، في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، لتصل إلى القاهرة في الساعة الحادية عشر صباحا تقريبا، غد الأربعاء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، وجه مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين كل من محمد شعبان عبد الحليم، وسامح جبالي، وشعبان عبد الشافي، للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.

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وأردف المستشار العمالي طلعت السيد، أن مكتب التمثيل العمالي يتابع حاليًا، مستحقات المتوفين الثلاثة وراتب التقاعد للورثة، وأن المتوفين لقوا حتفهم في حادث انهيار سور مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات في لواء الكورة بمحافظة أربد بالأردن في أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، حيث إنّ السور كان متهالكًا وقديمًا جدًا وانهار عليهم قبل البدء في ترميمه، منوها أن الشبان الثلاثة المتوفين جميعهم من قرية كفر عميرة التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم.

ونوه بأن انهيار السور، أدى أيضا إلى إصابة شخصين بكسور ورضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وبناءً على توجيهات الوزير محمد سعفان، قام المستشار العمالي بإبلاغ زملاء المتوفين خالص التعازي، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن جميع حقوقهم محفوظة.

وفي السياق نفسه، أوفد سفير مصر بعمان شريف كامل، القنصل عمرو يسري، والمستشار العمالي طلعت السيد، إلى محافظة إربد، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما تم التوجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانوني.