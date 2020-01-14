أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يبحث تطوير مسار العائلة المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يبحث تطوير مسار العائلة المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع السيد منير غبور رئيس جمعية تطوير وإحياء التراث القبطي، بمقر الوزارة للاستماع لوجهة نظر الجمعية في الأسلوب الأمثل لإطلاق المسار واستغلاله سياحيًا مع المحافظة على طابعه التراثي والديني، أخذًا في الاعتبار ما سيحتاجه المسار وزواره من تسهيلات وخدمات تتيح المزيد من الجذب السياحي.

واستعرض اللواء محمود شعراوي في بداية اللقاء الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظات التي سيمر بها المسار وهي القاهرة والبحيرة وشمال سيناء والشرقية وأسيوط والمنيا والغربية وكفر الشيخ، خاصة أعمال البنية التحتية والطرق والصرف الصحي.

وأشار الشعراوي، إلى الزيارات التي قام بها مع الدكتور خالد العنان وزير السياحة والآثار لنقاط المسار في محافظة القاهرة في شجرة مريم بالمطرية والكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة بمقر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادي.

وأكد، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا المشروع القومي الهام لمصر وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمختلف المحافظات وإطلاق المسار خلال شهر يونيو القادم بمختلف المحافظات والنهوض بمستوى المواقع الأثرية مجتمعة في 25 نقطة مسار.

وأشاد شعراوي بجهود اللجنة الفنية في متابعة تنفيذ عمليات التطوير منوهًا إلى أن جهد المحافظات بات واضحًا في مختلف نقاط المسار الذي ستقدمه الدولة المصرية في أقرب وقت هدية للسياحة العالمية وتقديرًا لبعده الديني والأثري الذي يؤهله كتراث غير مادي للانضمام لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو وهو الجهد الذي تبذل فيه وزارة السياحة والآثار جهودًا متصلة.

وشدد، على أهمية تجميع كافة الأفكار والمقترحات الخاصة باستثمار نقاط المسار وإيجاد عناصر جذب سياحي للسائحين من مختلف دول العالم.

Advertisements

واقترح اللواء محمود شعراوي، بأن يتم التركيز على استثمار عدد من النقاط المحددة في المسار والذي يضم 25 نقطة كمرحلة أولى خاصة في محافظتي القاهرة والمنيا وأسيوط والبحيرة، والانطلاق في المرحلة الثانية لباقي المحافظات بما يساعد في تركيز الجهود الاستثمارية واستغلالها بصورة جيدة تحقق ما تسعى إليه الدولة وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار في هذا المشروع الهام.

وأشار شعراوي إلى أنه سيتم الإبقاء على كافة المواقع الأثرية الموجودة في نقاط المسار كما هي على طبيعتها سواء كانت آبار أو أشجار أو ممرات في الكنائس والأديرة في نقاط المسار المختلفة لتكون عناصر جذب للسائحين الذين يرغبون في زيارة المسار.

من ناحيته أكد السيد منير غبور على أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني للتسويق للمسار على المستوى الدولي من خلال شركات السياحة وبرامجها والتي يمكن أن تتقدم ببرامج عديدة وبنقاط زيارة مختلفة تضم كل أو بعض نقاط المسار، وأبدى غبور استعداد جمعية إحياء التراث القبطي للتطوع لمساندة الجهود المبذولة من الحكومة والمحافظات للانتهاء من هذا المشروع الهام بصورة تليق باسم مصر عالميًا.

وأشار غبور إلى أن المسار له أبعاد دينة وتراثية وسياحية كبرى سيكون لها نفعًا كبيرًا لجميع شركات السياحة والفنادق في مصر علاوة على ما ستضيفه من أبعاد لأوجه السياحة المتنوعة في البلاد.

وأشاد بكافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والمحافظات خلال الفترة الماضية للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة نقاط المسار بالمحافظات، لافتًا إلى أهمية دراسة كل موقع ونقطة بالمسار لحسن استغلالها بالصورة الأمثل لجذب السائحين وإيجاد وسائل ترفيه وجذب لهم.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أهمية بحث بعض الأفكار مثل إنشاء شركة قابضة للإشراف على المسار وصيانته والترويج له على المستوى الدولي بما يخدم المسار ويحافظ ويصون نقاطه ويضمن تقديم الخدمات للزائرين وبما يحفظ للآثر قيمته، بالتعاون مع شركات السياحة والمجتمع المدني وتحت إشراف ووزارتي التنمية المحلية والسياحة وبالتعاون مع مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

