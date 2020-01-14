أخبار مصر | تسريب أسئلة الفلسفة للصف الثاني الثانوي

ومن ناحيتها، تتابع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، الأمر، للتحقق من الأسئلة.



وبحسب مصادر، فقد عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على جميع مدارس الثانوي العام، بإتاحة تطبيق إلكتروني لتسجيل موقف سير الامتحان للجنة الصف الثاني الثانوي صباحي، ولجنة الصف الأول مسائي، حيث يتم يوميًا تسجيل طريقة تأدية الاختبار المادة بالمدرسة، بالإضافة إلى تسجيل غياب الطالب إلكترونيًا، وكذلك تسجيل الطالب الذي واجه مشاكل وأدى إلى تغير طريقة الامتحان إلى ورقي.

