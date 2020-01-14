أخبار مصر | تشكيل لجنة من "التعليم" و"التضامن" لتحسين جودة التغذية المدرسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل لجنة من "التعليم" و"التضامن" لتحسين جودة التغذية المدرسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي على تشكيل لجنة من الوزارتين؛ لتحسين جودة التغذية المدرسية، والتي تُقدم لما يقرب من 11.5 مليون طالب.

كما اتفقا على تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين، فيما يخص متابعة معدلات غياب أطفال أسر تكافل وكرامة، في المدارس بمراحلها المختلفة.

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وجاء ذلك خلال لقائهما مساء أمس؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها التغذية المدرسية والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال، والمدارس المجتمعية، ومدارس التربية الخاصة، وملف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية، وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة وتطبيق أكواد الإتاحة، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي يشترط حضور أطفال أسر تكافل وكرامة 80% على الأقل من أيام الدراسة.

الوزيران، اتفقا أيضًا على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة، وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة، التي يقدمها نظام التعليم الجديد 2.0.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات"، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات، وفقًا لاحتياجات المناطق.

وحضر اللقاء الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة حبيبة عز، منسقة مشروع إصلاح التعليم الفني، ومن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي، المهندسة نيفين عثمان، مستشارة الوزير للجمعيات الأهلية، ودينا عبدالوهاب، مستشارة تنمية الطفولة المبكرة، ورأفت شفيق، مدير برامج الحماية الاجتماعية.

