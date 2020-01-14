أخبار مصر | في أولى مهامها.. مسؤولة اليونسكو بالقاهرة تزور المتحف القومي للحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أولى مهامها.. مسؤولة اليونسكو بالقاهرة تزور المتحف القومي للحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل أمس المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط السيدة أكاتسوكي تاكاهاشي مسئول البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام لمتحف الحضارة، وفيروز فكري المشرف على إدارة التعاون الدولي بالمتحف.وأوضح الشربيني، أن هذه هي الزيارة الأولى للسيدة تاكاهاشي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي حرصت على زيارته فور توليها مهام منصبها الجديد بالقاهرة، وتضمنت الزيارة جولة شاملة لجميع قاعات المتحف، وأقسامه المختلف والتعرف على الانشطة المختلف التي ينظمها المتحف بصورة مستمرة.وأضاف أنه حرص خلال اللقاء على الاجتماع مع تاكاهاشي والوفد المرافق لها لبحث الاستعدادات والتجهيزات الت ييتخذها المتحف لافتتاحه في الوقت المحدد له، ومناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو لتطوير العمل والنهوض بالمتحف، حيث تم بحث كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في المتاحف، وإمكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف لرفع مستوى كفائتهم، وتنظيم ورش عمل تثقيفية لمكافحة الاتجار بالآثار، وتعزيز الفرص في المشاركة في مؤتمرات وأنشطة اليونسكو.وفي نهاية الزيارة أعربت السيدة تاكاهاشي عن اهتمام منظمة اليونسكو بهذا الصرح الهام والتي تدعمه منذ وضع حجر الأساس في عام 2002، وإعجابها الشديد بما تم إنجازه من أعمال في المتحف الذي يعد إنجازا هاما بما سيضمه من مقتنيات أثرية هامة تعرف الحضارة المصرية بمختلف مراحلها.



وأهدت المتحف كتاب من إصدارات اليونسكو عن حماية التراث غير المادي بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التي يقدمها، إلى جانب دوره المتميز في خدمة المجتمع المحلي والدولي.