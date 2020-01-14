أخبار مصر | مناهج خاصة للأطفال بالحضانة في تعاون بين "التضامن" و"التعليم"

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وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها التغذية المدرسية والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة وملف دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة وتطبيق أكواد الإتاحة، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي تكافل والذي يشترط حضور أطفال أسر تكافل ٨٠٪ على الأقل من أيام الدراسة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقًا لاحتياجات المناطق.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تشكيل لجنة من الوزارتين لتحسين جودة التغذية المدرسية والتي تقدم لما يقرب من 11.5 مليون طالب، وتفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين فينا يخص متابعة معدلات غياب أطفال أسر تكافل وكرامة في المدارس بمراحلها المختلفة.
حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة حبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، ومن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي المهندسة نفين عثمان مستشار الوزير للجمعيات الأهلية ودينا عبدالوهاب مستشار تنمية الطفولة المبكرة ورأفت شفيق مدير برامج الحماية الاجتماعية.