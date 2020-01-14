أخبار مصر | مناهج خاصة للأطفال بالحضانة في تعاون بين "التضامن" و"التعليم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناهج خاصة للأطفال بالحضانة في تعاون بين "التضامن" و"التعليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، بديوان عام الوزارة.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها التغذية المدرسية والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة وملف دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة وتطبيق أكواد الإتاحة، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي تكافل والذي يشترط حضور أطفال أسر تكافل ٨٠٪؜ على الأقل من أيام الدراسة.