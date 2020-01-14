أخبار مصر | تسريب أسئلة امتحان الأحياء لأولى وثانية ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب أسئلة امتحان الأحياء لأولى وثانية ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة قالوا إنها لمادة الأحياء الخاصة، بامتحاني الصف الأول، والثاني الثانوي.

وجاء ذلك بعد دقائق معدودة من بدء الامتحان، في التاسعة صباحًا اليوم الثلاثاء.



وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن غرفة العمليات، تقوم بالتحقيق في هذا الأمر.