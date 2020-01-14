أخبار مصر | طريق موازي لتنمية منطقة المثلث الذهبي.. فيديوجراف

تنفذ وزارة النقل، المشروع القومي للطرق، بهدف تحقيق ربط شبكة الطرق بكل أنحاء الجمهورية.

ويتم ذلك بإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، وعلى رأس هذه المشروعات، يتم استكمال تنفيذ مشروع إنشاء طريق موازي سفاجا / القصير / مرسى علم.

وفيما يلي تقدم الخليج 365 أبرز ملامح المشروع:

- إنشاء طريق موازي سفاجا / القصير / مرسى علم بدءً من كم 37 جنوب سفاجا.

- تبلغ إجمالي أطوال الطريق 200كم، ومساحة عرض 9.2 متر، ويشمل الطريق حارتين مروريتين.

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- تم تقسيم الطريق إلى 7 قطاعات، لتنفذه عدة شركات.

- تشمل هذه القطاعات أطوال مزدوجة بطول 30.7 كم في المسافة من كم 45.8 جنوب سفاجا وحتي كم 76.5 تقاطع الطريق مع دائرى القصير.

- يهدف إنشاء طريق موازي سفاجا / القصير / مرسى علم إلى خدمة منطقة المثلث الذهبي بمنطقة سفاجا والقصير ومرسي علم وتعظيم الإستفادة من المناطق التعدينية.