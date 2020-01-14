شكرا لقرائتكم خبر عن والد «شهيد الشهامة»: رفضت حضور الاستئناف لأنه «ملهوش لازمة.. واللي حصل حصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد البنا، والد الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم»: «أنا رفضت الحضور لأنه من وجهة نظرى حضورى ملهوش لازمة، وخلاص اللي حصل حصل»، مضيفًا: «للأسف الشديد إن ما يجرى هو محاولات لتخفيف الحكم، وربما ينجح محامى المتهمين في ذلك، والأدهى أنهم بيحاولوا يطلعوا ابنى متهم».

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وأضاف البنا: «الباب بالنسبة للأسرة بخصوص قضية محمود اتقفل، ونستغيث بقضاء مصر العادل لضرورة تغيير القانون حرصًا على الأسرة والأبناء».

وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة على محمد راجح و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.

وقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.