شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم: محطات الطاقة الذرية تنتج 19٪ من الكهرباء في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «روساتوم» النووية الروسية انا حققت رقماً قياسياً جديداً في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بلغ أكثر من 208.784 مليار كيلووات/ساعة، من المحطات الروسية لتوليد الطاقة الذرية (التابعة لشركة «روس إينيرجو آتوم»، وهي جزء من قسم الطاقة الكهروذرية في مجموعة «روساتوم»).

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وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنها سجلت بذلك زيادة في إجمالي إنتاج الطاقة متجاوزة إنجازها للعام 2018 (204.275 مليار كيلووات/ساعة) بأكثر من 4.5 مليار كيلووات/ساعة كما تم تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بشأن التوازن في إنتاج وتوريد الطاقة الكهربائية لعام 2019 بنسبة 103% بينما كان يبلغ المؤشر المخطط له 202.7 كيلووات/ساعة.

وتصدرت محطات الطاقة النووية الروسية «روستوفسكايا» (أكثر من 33.8 مليار كيلووات/ ساعة) و«كالينينسكايا» (أكثر من 31 مليار كيلووات/ساعة) و«بالاكوفسكايا» (حوالي 30 مليار كيلووات/ساعة) قائمة المحطات التي قدمت أكبر مساهمة في تحقيق شركة «روس إينيرجو آتوم» مستواها القياسي الجديد.

وتبلغ نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية في الفترة الحالية نحو 19% من إجمالي إنتاج الطاقة، مما أدى إلى انارة واحد من كل 5 مصابيح، وهو ما يعادل نسبة 20% في روسيا، فيما تبلغ نسبة إنتاج الطاقة النووية في الجزء الأوروبي من روسيا 40%.