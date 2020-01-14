شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحيل سكرتير وحدة محلية للتحقيق لإهماله وتقصيره في العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة سكرتير الوحدة المحلية بالطيبة للتحقيق، للإهمال والتقصير في العمل، ولتقاعسه عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بمدينة القنايات لمتابعة أعمال رفع القمامة والإشغالات ومخلفات البناء على جانبي الطريق، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، وخلال تفقد المحافظ شوارع المدينة، تلاحظ له استكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية بطريق أبوعجوة- أم رماد بالقنايات، وقام المحافظ على الفور باستدعاء رئيس المدينة وأصدر أوامره بإيقاف الأعمال، ومراجعة الترخيص الممنوح للمبنى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق كل مركز ومدينة وحي، لمراجعة تراخيص البناء الممنوحة للمباني، والتأكد من التزام أصحابها باشتراطات الترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أمر محافظ الشرقية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بالتعاون مع رئيس مدينة القنايات، بتطهير مصرف إكوة المار بطريق القنايات أبوعجوة- أم رماد، ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاة بالمصرف، والتي تعوق حركة المياه وتتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تتسبب في عدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة وضع خطة عمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، للبدء في تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية، وتلبية احتياجات المزارعين، ورفع ناتج التطهير على جانبي الطرق، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جولة محافظ الشرقية بمدينة القنايات

جولة محافظ الشرقية بمدينة القنايات