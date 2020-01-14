شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل وإصابة 15 شخصًا في حادثي تصادم منفصلين بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طفل مصرعه وأصيب 15 شخصًا آخرون، الثلاثاء، بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادثي تصادم منفصلين بمركزى المراغة ودارالسلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث الأول بمركز المراغة وقع على الطريق الزراعي السريع أمام قرية «إقصاص»، حيث اصطدمت سيارة «نقل» قيادة «عرفة.ع.ع» 26 سنة، سائق، بالطفل مرسي أحمد «5 سنوات» حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وقد تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وفي الحادث الثاني بمركز دار السلام، أصيب 15 شخصًا، من بينهم 7 طلاب، بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية «أولاد يحيي الحاجر» بدائرة المركز، بين سيارة «بيجو أجرة» قيادة «حسن.ح.ع»، 35 سنة، سائق، وسيارة «ميكروباص» قيادة «هاني.و.ج»، 40 سنة، سائق، بسبب التخطى الخاطئ واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأولى، وقد تم نقل المصابين، وجميعهم من مستقلى السيارتين، إلى مستشفيي دارالسلام المركزي وسوهاج الجامعي، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين، قرروا مضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.