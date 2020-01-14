شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» يطلبون التأجيل لعرض فيديوهات وسماع شهود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المحامون عن المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، خلال مرافعتهم في أولى جلسات الاستئناف على الحكم بحبس موكليهم أمام محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، برئاسة المستشار محمود دوير- بتأجيل القضية.

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وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم: وحيد كشك، محامى المتهم الأول، محمد راجح، وعاطف جمال، محامى المتهم الثانى، وعلاء عطية، محامى المتهم الثالث، وأحمد جبر محامى المتهم الرابع، تأجيل نظر القضية لعرض 7 من مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة وسماع أقوال 3 شهود في الواقعة.

وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة على محمد راجح و2 آخرين، والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.

وقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.