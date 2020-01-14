شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استئناف «راجح» و3 آخرين في قضية «شهيد الشهامة» لـ11 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، برئاسة المستشار محمود دوير، تأجيل جلسة محاكمة راجح و3 آخرين المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، إلى جلسة 11 فبراير.

وغادر المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا المعروف اعلاميًا باسم «شهيد الشهامة» مبنى محكمة شبين الكوم وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حضور أولى جلسات الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم أمام محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، والمحكوم فيها على محمد راجح و2 آخرين بالسجن 15 سنة، و5 سنوات للمتهم الرابع الذى ساعد المتهم الأول على الفرار من مكان الواقعة.

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غادر المتهمون كما حضروا فى سيارة مدرعة، وهم يرتدون ملابس السجن، وخرجوا من الباب الرئيسى للمحكمة لركوب سيارة مدرعة، وتم عمل كردون أمنى من رجال الأمن بداية من قاعة المحكمة حتى السيارة، بالإضافة إلى قيام رجال الأمن بمحاوطة المتهمين أثناء خروجهم من المحكمة.

وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة- حكمًا بالحبس 15 سنة على محمد راجح و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذى ساعد المتهم الأول محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.

وقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.