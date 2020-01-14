شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعي نجل الدكتورة مايا مرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم عن عمر 15 عامًا، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تنعي نجل الدكتورة مايا مرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.