شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أسرة «شهيد الشهامة»: والد «البنا» صعب عليه نفسيًا حضور «الاستئناف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامى أسرة الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة» عن سبب عدم حضور محمد البنا، والد القتيل، لجلسة الاستئناف على حكم حبس المتهمين بقتل نجله، «إنه يصعب عليه نفسيًا حضور الجلسة» حسبما أخبره الأب، ولم يتسن لنا الاتصال بالبنا، بسبب إغلاقه لهاتفه.

وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة- حكمًا بالحبس 15 سنة على محمد راجح و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.

وقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.