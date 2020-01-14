شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إجراء قرعة البطولة الرياضية للمدن الجديدة.. وانطلاق المنافسات 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، رئيس اللجنة الرياضية العليا بالهيئة، إنه تم، أمس الإثنين، إجراء مراسم قرعة البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020، بمدينة السادات.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه ستتم إقامة البطولة الرياضية للمدن الجديدة، بالملعب الواقع بمركز الشباب المطور، بالمحور المركزى الجديد، والذى تم تنفيذه على مساحة 15 فداناً، بمدينة السادات، وذلك بمشاركة 31 مدينة جديدة، بالإضافة إلى رئاسة هيئة المجتمعات، وستنطلق فعاليات البطولة يوم السبت 25 يناير الجاري، حتى 6 فبراير المقبل.

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وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح أن القرعة شملت عدداً من الأنشطة الرياضية، حيث سيشارك 28 فريقاً في كرة القدم الخماسي (مفتوح)، و9 فرق خماسى فوق 40 سنة، و18 فريقاً في تنس الطاولة (فردى)، و23 فريقاً في تنس الطاولة (فرق)، بالإضافة إلى 13 فرقة بألعاب (شد الحبل، واختراق الضاحية، وكرة السرعة رجال وسيدات، الشطرنج خارج الدرع).

وأشار المحاسب وائل شعبان، المدير التنفيذى للبطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020، إلى أن قرعة منافسات كرة القدم الخماسية (مفتوح)، أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، هي: المجموعة الأولى، (النوبارية الجديدة – القاهرة الجديدة- بدر – المنيا الجديدة- أسوان الجديدة- أخميم الجديدة – حدائق أكتوبر)، والمجموعة الثانية (15 مايو – السادات – الشروق – العبور – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – قنا الجديدة)، والمجموعة الثالثة (العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – رئاسة الهيئة – العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة – 6 أكتوبر الجديدة – طيبة الجديدة)، والمجموعة الرابعة (برج العرب – الشيخ زايد – بنى سويف – الصالحية – القرى السياحية – ناصر – سوهاج الجديدة).

وأضاف شعبان أنه قد أسفرت قرعة فرق خماسى فوق سن 40 عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى، تضم (السادات– 15 مايو– رئاسة الهيئة– القاهرة الجديدة – الشيخ زايد)، والمجموعة الثانية، تشمل (العاشر من رمضان – بدر – دمياط الجديدة – بنى سويف)، وتم تقسيم الفرق المشاركة في منافسات تنس الطاولة إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى (العاشر من رمضان- النوبارية الجديدة- بدر-الشيخ زايد- أسوان الجديدة)، والمجموعة الثانية (دمياط الجديدة- العبور- الفيوم الجديدة- طيبة- 6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة)، والمجموعة الثالثة (برج العرب – حدائق أكتوبر – القرى السياحية – 15 مايو – سفنكس – القاهرة الجديدة)، والمجموعة الرابعة (رئاسة الهيئة – خليج السويس – أسيوط الجديدة – بنى سويف – السادات – سوهاج الجديدة)، وتم تقسيم الفرق المشاركة في منافسات تنس الطاولة (فردى) إلى 4 مجموعات: المجموعة الأولى (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة)، والمجموعة الثانية (دمياط الجديدة – بنى سويف – العاصمة الإدارية – الشيخ زايد)، والمجموعة الثالثة (رئاسة الهيئة – حدائق أكتوبر – قنا الجديدة – 6 أكتوبر– بدر)، والمجموعة الرابعة (السادات – خليج السويس – ناصر – طيبة – سفنكس)، كما أسفرت قرعة منافسات فرق رياضة شد الحبل عن تقسيمها لمجموعتين: المجموعة الأولى (الشروق – بدر – الشيخ زايد – بنى سويف – العلمين الجديدة – برج العرب)، والمجموعة الثانية (العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – العبور – خليج السويس – أخميم الجديدة –المنيا الجديدة – السادات)، بينما تقام منافسات رياضة اختراق الضاحية، وكرة السرعة، والمشى فوق السن، دون قرعة.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر مراسم إجراء القرعة، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، والمحاسب وائل شعبان، المدير التنفيذى للبطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020، والمهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز، والمحاسب صلاح مجاهد، مدير عام المالية، والمهندس جمال الدسوقى، مدير عام التنمية، والمحاسب عصام توفيق، مدير عام الشؤون الإدارية، وناصر جلال أيوب، مدير عام الشؤون القانونية، ولجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المحاسبة أميرة أبوسكينة، ولجنة الكارنيهات وإعداد البيانات، برئاسة المحاسبة ايمان عبدالمتعال.

وزارة الإسكان تعلن إجراء قرعة البطولة الرياضية للمدن الجديدة

وزارة الإسكان تعلن إجراء قرعة البطولة الرياضية للمدن الجديدة

وزارة الإسكان تعلن إجراء قرعة البطولة الرياضية للمدن الجديدة