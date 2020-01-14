شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: وصول 100 طلمبة حديثة لخفض المياه الجوفية بـ«أبومينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة تعتبر بداية غيث لإنقاذ منطقة «أبومينا العجائبى»، غرب الاسكندرية، أعلن العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، وصول 100 طلمبة حديثة من الخارج، تم تصنيعها خصيصًا لتتناسب مع طبيعة الملوحة الموجودة في منطقة آثار «أبومينا العجائبى»، غرب الإسكندرية، وذلك ضمن تعاقد الوزارة على شراء 170 طلمبة رفع مياه، بتكلفة 15 مليون جنيه لخفض منسوب المياه الجوفية في المنطقة الأثرية ودير القديس مارمينا العجائبى اللذين تغمرهما المياه منذ سنوات وتصل إلى أكثر من 6 أمتار.

وأوضح «سمير»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تسليم الطلمبات المتعاقد عليها إلى المقاول المنفذ لمشروع خفض المياه الجوفية، تمهيدًا لتركيبها على الآبار التي تمت إعادة تقييمها للتأكد من صلاحيتها للتشغيل أو الآبار الجديدة التي تم حفرها وتجهيزها، وذلك خلال شهرين على الأكثر، مشيرًا إلى أن الطلمبات الأخرى المتعاقد عليها والبالغ عددها 70 طلمبة سيتم تسلمها خلال شهرين أيضًا، بحيث يتم العمل بالطلمبات الموجودة حاليًا كمرحلة أولى وفى انتظار الأخرى.

ولفت إلى أن الطلمبات الجديدة تم تصنيعها خصيصًا لتركيبها على الآبار الموجودة بالمنطقة وروعى في بنود التعاقد على شرائها وتصنيعها قدرتها على تحمل ارتفاع معدلات الملوحة في المنطقة الأثرية وطبيعة المكان، لافتا إلى أن معهد المياه الجوفية (استشارى المشروع)، انتهى من تقييم 100 بئر في الموقع لتحديد مدى صلاحية أي منها لتركيب الطلمبات الجديدة عليها، على أن يتم استكمال الـ170 بئرًا بأخرى جديدة.

بدوره، قال الأثرى محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، إنه في إطار إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المنطقة، ترأست الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، لجنة تنفيذية مُشكلة من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمعاينة منطقة «أبومينا العجائبى» على الطبيعة والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تعانى منها على الأرض لبحث حلها بالتنسيق مع مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثان، ومندوبي هيئة الصرف بوزارة الرى ووزارة الزراعة، بهدف دعم ملف الآثار وبحث متطلبات المنطقة الأثرية.

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وأضاف «متولى» أن «عازر» استمعت إلى شرح مفصل على الطبيعة من محمد عبدالرسول، مدير عام آثار أبومينا، الذي رافقها خلال الزيارة، وكذا القس الراهب تداوس أفامينا، منسق العلاقات بين الدير والآثار، وعدد من مفتشى الآثار بالمنطقة، حفاظا على الموقع الأثرى التاريخى المهم بالنسبة للدولة المصرية، باعتباره ثانى أكبر منطقة حجيج مسيحية في العالم، والأثر القبطى الوحيد المسجل ضمن منظمة «يونسكو» في الإسكندرية.

وأشار إلى أن المنطقة قدمت مذكرة بالطلبات التي يحتاج إليها الموقع الأثرى المهم لإيجاد الحلول لها.

وأوضح «متولى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المنطقة تحتاج إلى توفير إنارة شاملة للطريق الرئيسى المؤدى إليها ودعمه بوحدات ليد موفرة ورصف وتأهيل ورفع كفاءة الطريق، فضلًا عن عمل لوحات إرشادية للمنطقة للتعريف بتاريخها ومسارات الوصول إليها بالنسبة للسائحين والزائرين المصريين وتطهير المصارف.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بالزيارة الميدانية بناءً على الطلبات المقدمة من الآثار، حيث جرى معاينة الورش على الطبيعة والرصف واللوحات وبحث طلبات الآثار لتنفيذها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لبحث نتائج الزيارة وتلبية الطلبات فيما يخص الجهات الأخرى، لا سيما أن الآثار تجرى أعمال مشروع خفض منسوب المياه في الموقع والقبر والمقرر الانتهاء منه بنهاية 2020.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من تعديل مسارات المواسير لتحقيق الانسيابية أثناء شفط المياه من خلال الطلمبات الجديدة المقرر تركيبها بدلًا من الطلمبات القديمة التي تم تكهينها، لافتا إلى أن الجديدة ستكون عالية الجودة والكفاءة وتتحمل العمل الشاق والبيئة المالحة الموجودة، حيث إنها ستتعامل مع مياه شديدة الملوحة، ما يتطلب كفاءة عالية ومقومات متفردة حتى تقوم بعملها بمنتهى الكفاءة وطبقًا للمواصفات العالمية.

وأوضح أن المنطقة تواجه العديد من المشكلات لسنوات من بينها ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تهدد الموقع، وخاصة قبر القديس أبو مينا العجائبى الذى تغمره المياه بمعدل ارتفاع 7 أمتار، مشيرا إلى أن منطقة أبومينا الأثرية تعد الأثر القبطى الوحيد في مصر المسجل على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» ضمن أهم 5 مناطق تراث عالمى تابع لليونسكو في مصر، والأثر رقم 90 على مستوى العالم في مناطق التراث العالمي.