شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مرافعة النيابة في أولى جلسات الاستئناف على حكم مقتل «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ ممثل النيابة العامة مرافعته في أولى جلسات الاستئناف على حكم مقتل الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، أمام محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، برئاسة المستشار محمود دوير.

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وسرد ممثل النيابة، خلال المرافعة، وقائع القضية والأدلة التي توصلت إليها النيابة، خلال التحقيقات، وأبرزت دور كل متهم في القضية.

وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح و2 آخرين، والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية، الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح، على الهرب من مكان الحادث.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر الماضي وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقصاص للبنا، وأمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.