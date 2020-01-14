شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية المعدلة: امتحان الأحياء صعب ويحتاج إلى تفكير وتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أن امتحان مادة الأحياء صعب ويحتاج إلى تفكير وتركيز كبير، مؤكدين أن الأسئلة تتضمن إجابات متشابهة كثيرة يختلف فيها الطلاب، حيث أكد الطالب على الشريف أن الأسئلة الإلكترونية تضمنت جميع أجزاء المنهج ولكن ليست نصا من كتاب المدرسة.

وطالب بعض الطلاب من مقدرى الدرجات بمراعاة الإجابات الصحيحة وليس بالضرورى أن تكون مثل نموذج تلاحابة، موضحين أن أسئلة الامتحان تحتاج إلى مذاكره منذ بدء العام الدراسى وتركيز شديد.

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