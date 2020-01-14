شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن ثلاثة كنائس صغيرة بكاتدرائية "أبو فام" بطما.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، صباح اليوم ثلاث كنائس صغيرة داخل كاتدرائية الشهيد أبو فام الجندى بطما وتحوى كل كنيسة من الكنائس الثلاث مذبح واحد إلى جانب أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) والموجودة فى شرقية الهيكل (حضن الآب).
وتم تدشين المذابح بالثلاث الكنائس:
- المذبح الأول على اسم الشهيدة مهراتى بالكنيسة الموجودة بالمزار الخاص بها.
- المذبح الثاني على اسم القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالكنيسة التي تحمل اسمه.
- المذبح الثالث على اسم الآباء البطاركة الثلاثة إبراهيم وإسحق ويعقوب بالكنيسة التي تحمل أسماءهم.
شارك في صلوات التدشين 16 من أساقفة الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية الأنبا إسحق، وهم : الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة، الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية إلى إيبراشية طما صباح اليوم يرافقه عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث كان في استقباله الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية ومجمع الآباء الكهنة وشعب غفير من أبناء الإيبارشية وعزفت فرق كشافة المطرانية موسيقاها ترحيبًا بالبابا.
وتقدم خورس الشمامسة موكب قداسة البابا بألحان الفرح واستقبال البطريرك وعلت أصوات "الزغاريد" والتصفيق لدى دخول البابا إلى صحن الكنيسة.
يعتبر التدشين يوم ميلاد الكنيسة، ويتم مرة واحدة فى عمر الكنيسة، وفيه يتم البدء بصلاة الشكر، ثم تقرأ المزامير ويصلى المزمور والإنجيل، وبعد تلك الأواشى «صلاة باللغة القبطية»، وهى سبعة أواشى «أوشية من أجل المرضى والمسافرين والراقدين «الأموات»، وأهوية السماء «الزروع والمياه»، ورئيس الأرض والموعوظين «المشتاقين لمعرفة الله»، والقرابين «ما يقدم لله»، ثم تبدأ عملية التدشين.
وينفخ البطريرك أو الأسقف في الجزء المدشن نفخة الروح القدس قائلا: «فليكونوا ميناء الخلاص.. ميناء ثبات.. لكى مَنْ يتقدم إليهم بأمانة «بإيمان صادق» ينال نعمة من الله بواسطتهم لمغفرة الخطايا.
وتعتبر الكنيسة أن تدشين الأيقونة هو مباركة وتمجيد لاسم الله القدوس، إذ عندما يلتف المؤمنون إلى كرامة القديسين ومجدهم، ترتفع أنظارهم إلى السماء ليمجدوا اسم الله ويباركونه.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد دشن كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة سوهاج حيث مقر إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وشهدت صلوات التدشين مشاركة 16 من أساقفة الكنيسة إلى جانب الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية المدشنة كنيستيها اليوم، كما تم تدشين حامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة فى أرجاء الكنيسة، والتي تجسد بعض المواقف الكتابة مثل بشارة الملاك للسيدة العذراء وتقديم السيد المسيح الطفل للهيكل، وعماد السيد المسيح وكذلك عدد من الملائكة والقديسين، يأتى ذلك بعد تجديد الكنيسة من قبل القوات المسلحة المصرية إذ شهدت اعتداءات جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس عام 2014.
وهذه هى الإيبارشية الخامسة من بين إيبارشيات محافظة سوهاج التي يزورها قداسة البابا ضمن جولته الرعوية الحالية والتي بدأت السبت الماضي والتي من المقرر أن تستغرق خمسة أيام.
وتضم محافظة سوهاج ست إيبارشيات هي: البلينا ودار السلام، جرجا، سوهاج والمنشاة والمراغة، أخميم وساقلتة، طهطا وجهينة، طما.
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