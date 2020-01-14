شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 2.2 مليون مواطن بالمنظومة فى محافظات المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 2 مليون و 200 ألف مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، التى تشمل (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان) منذ إطلاق المنظومة فى شهر يوليو عام 2019 بمحافظة بورسعيد، وبدء تسجيل المواطنين فى باقى محافظات المرحلة الأولى فى الأول من أكتوبر الماضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 369مستشفى ووحدة صحية، منها تطوير 48 مستشفى و 321 وحدة ومركز صحى بمحافظات المرحلة الأولى التى تشمل (السويس، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، وأسوان) استعدادًا لتطبيق المنظومة الجديدة.

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وأشار "مجاهد" إلى إجراء 14 ألفًا و492 عملية جراحية منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث شهدت المحافظة تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات بالإضافة إلى 35 وحدة ومركز صحى.

وأكد أنه تم إجراء عمليات جراحية للمرة الأولى بمستشفيات المنظومة ببورسعيد شملت (زراعة قرنية وقوقعة، إصلاح شبكية، إصلاح حول بالعين، جراحات إصلاح عيوب خلقية، قلب مفتوح للكبار والصغار، قسطرة أطفال، جراحات فقرات عُنقية).

وأضاف أنه تم تطبيق بروتوكولات العلاج بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع المعهد الوطنى لجودة الرعاية الصحية "NICE"، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان حريصة على الوصول لجميع المواطنين لتوعيتهم بالمنظومة وتشجيعهم على التسجيل وفتح الملف العائلى من خلال مبادرات توعوية متعددة تتناسب مع الطبيعة الديموغرافية والجغرافية لكل محافظة.