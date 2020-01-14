شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحانات الصفين الأول والثانى والثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عمليات المديرية منعقدة منذ فجر اليوم الأول لامتحانات الصفين الأول والثانى والثانوى، لمتابعة امتحانات التابليت للصف الثانى الثانوى، وكذلك الإمتحانات الورقية لأولى ثانوى والعمل على حل أى مشاكل تظهر أولا بأول. وأضاف أن غرفة العمليات على اتصال مباشر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإدارات مديرية القاهرة الـ32 لحظة بلحظة وعلى استعداد للتدخل السريع والمتابعة الدقيقة والمستمرة، مؤكدا على عدم تلقى غرفة العمليات أى شكاوى حتى الآن.

وبدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، صباح اليوم امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، حيث انطلقت اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الواحدة ظهرا، ليؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام فى الفترة المسائية امتحان الفلسفة والمنطق ورقيا.

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وكانت امتحانات الفصل الدراسى الأول، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى انطلقت السبت 11 يناير الجارى وتستمر حتى 22 من نفس الشهر للصف الثاني الثانوي و23 لطلاب أولى ثانوى، جدير بالذكر أن الطلاب أدوا امتحان مادتى اللغة العربية والأجنبية الأولى خلال الأيام الماضية.

ويؤدى الامتحانات 587 ألفا و108 طلاب بالصف الثانى الثانوى فى اللغة الأجنبية الأولى، على التابلت إلكترونيا، كما أنه من المقرر أن يؤدى 140 ألف طالب وطالبة من طلاب "المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون" امتحان اللغة الأجنبية الأولى بصورة ورقية في الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلاب 300 مدرسة خاصة لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًا، كما يؤدى فى الفترة المسائية قرابة 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.