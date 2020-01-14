10 معلومات عن رالف ستينمان.. فاز بجائزة نوبل بعد وفاته بـ3 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء 14 يناير ذكرى ميلاد عالم المناعة وبيولوجيا الخلايا الكندى رالف مارفن ستينمان، الحاصل على نصف جائزة نوبل فى الفيزيولوجيا والطب، عن "اكتشافه للخلية الشجرية ودورها في المناعة التكيفية"، وتقاسم النصف الآخر كل من، بروس بوتلر وجول هوفمان "لاكتشافاتهما المتعلقة بتفعيل المناعة الفطرية أو المناعة الطبيعية، ويقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن رالف مارفن ستينمان فى ذكرى ميلاده كما يلى: ولد رالف مارفن ستينمان فى 14 يناير 1943 فى مدينة مونتريال الكندية لعائلة يهودية. انتقلت عائلة رالف مارفن ستينمان إلى مدينة شيربروك في جنوب مقاطعة كيبك ليفتتح الأب محلاً صغيراً لبيع الملابس. بعد أن أنهى رالف ستاينمان دراسته بمدرسة شيربروك الثانوية، عاد إلى مونتريال حيث مكث مع جديه لأمه. حصل رالف مارفن ستينمان على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة مكجيل. وفى عام 1968 حصل مارفن ستينمان على درجته الطبية من مدرسة هارفارد الطبية. قضى رالف مارفن ستينمان فترة تدريبه وعمل طبيباً مقيماً بمستشفى ماساتشوستس العام. حصل رالف مارفن ستينمان على عدد من الجوائز مثل:"جائزة مركز ألباني الطبي عام 2009، وجائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية عام 2007، والجائزة الدولية لمؤسسة غيردنر عام 2003، وجائزة روبرت كوخ 1999، وجائزة وليم ب. كولي من معهد أبحاث السرطان عام 1998". توفى رالف مارفن ستينمان فى 30 سبتمبر 2011 عن عمر يناهز 68 عامًا. بعد وفاته بثلاثة أيام أعلنت لجنة جائزة نوبل عن حصول رالف ستينمان، على نصف جائزة نوبل في الطب لعام 2011، لاكتشافه الخلية الشجرية ودورها في المناعة التكيفية، وتقاسم النصف الباقي كل من بروس بوتلر وجول هوفمان "لاكتشافاتهما المتعلقة بتفعيل المناعة الفطرية". لم تكن لجنة جائزة نوبل تعلم بوفاة ستينمان، ولأن لوائح مؤسسة نوبل تنص على عدم منح الجائزة للمتوفين، تسبب ذلك فى جدل كبير، غير أن اللجنة قررت عدم تغيير قراراها بمنح ستاينمان الجائزة.

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