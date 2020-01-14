شاهد جرافيتى تميم وأردوغان إلى مزبلة التاريخ على الأرض وصناديق القمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعبير جديد من الشعب المصرى عن رفضه لنظام تميم القطرى وأردوغان التركي، والإرهابي، جاء برسمهم جرافيتى على الأرض وعلى صناديق القمامة.

رصدت كاميرا فيديو الخليج 365 جرافيتى بصورة أدوغان و تميم بشوارع القاهرة وكورنيش النيل مكتوبا عليه: "أردوغان وتميم" إلى مزبلة التاريخ " لا للإرهاب".

وعلمت الخليج 365 عن رسم مجموعة من الشباب جرافيتى على سور كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام وعلى الأرض وعلى صناديق القمامة بشوارع القاهرة، لأمير الإرهاب القطرى تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان الرئيس التركى، احتجاجا من هؤلاء الشباب على سياسات كل من الرئيس التركى والأمير القطرى الداعمة للإرهاب بالمنطقة.

ودون الشباب رسمهم بجمل: "إلى مزبلة التاريخ .. ولا للإرهاب"، وذلك ضمن حملة بعنوان، خليك معاهم ضد "أردوغان وتميم ".

وتعمد الشباب رسم الجرافيتى على الأرض حتى يدوسها المصريون بأحذيتهم وكأنها رسالة بأن من يحاول ان يعادى المصريين ومصر سيكون أسفل أقدامهم.

ويعتبر العديد من شباب مصر والوطن العربي، الأمير القطرى تميم، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساندين وداعمين للإرهاب فى المنطقة.

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ويحاول أردوغان وتميم، التوسع فى المنطقة العربية عبر خطط استعمارية ودعم الإرهاب، ومحاولة تفتيت الدول العربية ومؤسساتها، والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد.











