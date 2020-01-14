شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية المعدلة: امتحان الفلسفة متوسط والأسئلة تقيس الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب الشعبة الأدبية، أن امتحان الفلسفة متوسط من حيث الصعوبة، وأن الأسئلة جاءت لقياس الفهم، موضحين أن الامتحان تضمن 30 سؤالا، وقال الطالبان عبد الرحمن وأحمد بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الامتحان تضمن بعض الأسئلة غير المباشرة رغم أنها من كتاب المدرسة، موضحين أن الدروس الخصوصية لا تخدم بشكل كبير عن نوعية الأسئلة.

وأوضح أحمد وعبد الرحمن، أن سيستم الامتحان حدثت به بعض المشكلات، حيث إنهم خرجوا أكثر من مرة أثناء سير الامتحان وعاودوا الدخول على منصة الامتحان مرة أخرى.