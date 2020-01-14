شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" يصدر قرارا بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرارا بتكليف الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، برئاسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وتوجو، وتضم كل من، صلاح عفيفي، وماريان عازر، وماجد أبو الخير في عضويتها، وقالت النائبة ايناس عبد الحليم، إنها سوف تبذل قصارى جهدها لتفعيل دور الجمعية في صالح الدولتين، وتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وتوجو، والعلاقات المتبادلة بين الطرفين على صعيد التشريع، وتابعت:" سوف نعمل من خلال استراتيجية هدفها الأول دعم العلاقات والتعاون بين البلدين وزيادة فرص التواصل بين مسئوليها وأعضاء البرلمان".

وفى شهر أغسطس الماضى استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ياوا تسيجان رئيسة مجلس النواب بدولة توجو ورئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر وتوجو، واتفق الجانبان على أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني، سواء من خلال تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، أو التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات البرلمانية.

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وخلال هذا اللقاء أكد عبدالعال على انفتاح البرلمان المصري التام على تنمية الكوادر البرلمانية لتوجو من خلال معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، وعلى مستوى القارة الأفريقية، موضحا أن الاهتمام بالشباب الأفريقي يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المصرية كدولة، وللرئيس عبد الفتاح السياسي كرئيس للاتحاد الأفريقي، وهو ما انعكس في استضافة مصر العديد من الفعاليات الخاصة ببناء قدرات الشباب الأفريقي والاهتمام بقضاياه.