وفد برلمانى سلوفاكى يبدأ زيارة لمصر لإجراء مباحثات مع مسئولين وبرلمانيين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير سلوفاكيا بالقاهرة فالير فرانكو، إن وفدا من سلوفاكيا برئاسة مارتن كلوس نائب رئيس مجلس النواب، بدأ زيارة لمصر تستغرق يومين، ومن المقرر أن يجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين المصريين، حول سبل تعزيز التعاون فى مجالى الشؤون الخارجية والبرلمانية بين البلدن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف فرانكو- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن الوفد السلوفاكي سوف يلتقي خلال زيارته التي تستغرق يومين، النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، والوزير المفوض ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل.

يضم الوفد السلوفاكي برئاسة مارتن كلوس نائب رئيس مجلس النواب السلوفاكى، كاترينا تشيفليوفا رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وكاترينا كوكافيتسوفا سكرتير عام لجنة العلاقات الخارجية، وأندريا ليسينوفا إدارة العلاقات الخارجية والمراسم.