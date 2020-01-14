شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ونص مشروع القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية كل من، وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثل من وزارتى الدفاع، والمالية.

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كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية حول مبادرة شمال سيناء، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2019. ويهدف التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى إتاحة مبلغ جديد يقدر بـ 6 ملايين دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات، منها ما يتعلق بتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة، وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة، واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكى متناهى الصغر.

كما وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.