شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة لـ11 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت محكمة جنايات احداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد الدوير، رئيس الدائرة محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة الى جلسة 11 فبراير المقبل.

وشهدت اليوم الثلاثاء منطقة مجمع المحاكم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية،أشرف راجح والد المتهم محمد أشرف المتهم الرئيسى بقتل محمود البنا شهيد الشهامة واثنين أخرين من أبناء المتهمين الآخرين ،و ذلك فى اولى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة على الحكم الصادر 15 عاما على كلا من المتهم الأول محمد أشرف راجح ، إسلام عواد ،مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم إسلام البخ بمحكمة إستئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بضاحية الشهامة، أنه راضى تماما عن حكم المحكمة ،بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما ، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما ، لأننا نثق كل الثقة فى القضاء العادل الشامخ ،فى تأيد الحكم الأول.

وأضاف محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بضاحية الشهامة،أن المتهمين قامو عقب النطق بالحكم بالتوقيع على الاستئناف على الحكم .

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث " ،برئاسة المستشار باهى حسن ، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما ، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

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بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين اعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.