شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أبليكشن المترو الجديد رسميا لاستخراج الاشتراكات وشحن الكارت الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم الثلاثاء، شركة المترو رسميا، أبليكشن جديد بعد آخر تعديلات عليه، حيث تمت إتاحته على أجهزة الـ "IOS" وأجهزة الـ "Android"، بعد تجربته على مدار 15 يوما وطرحه تجريبيا على أنظمة الـ "Android" 1 يناير الجارى، وتتيح شركة المترو عبر الأبليكشن استخراج الاشتراكات وشحن الكارت الذكى كرحلة أولى، على أن يتم إتاحة فيما بعد كافة الخدمات التى يحتاجها الراكب بالمترو أو أى خدمات تطرحها شركة المترو مستقبلا.

وسيتمكن الركاب عبر هذا الأبليكشن من استخراج الاشتراكات بكافة أنواع وشحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال خطوط المترو عبر هذا التطبيق، ويستطيعون تقدم شكاوى الأعطال وتقديم أى استفسارات تخص مرفق المترو من خلال التطبيق، كما يمكن للراكب معرفة أقرب محطة من الموقع المتواجد فيه يمكنه استقلال المترو منها.

كما يوجد بالتطبيق خريطة للخطوط الثلاثة لمساعدة الراكب على معرفة مسار الرحلة، ويتم الربط مع خرائط جوجل العالمية لتحديد أقرب محطة للراكب من الموقع المتواجد به، ويتضمن معلومات تعريفية عن المحطات الهامة بخطوط المترو والمعالم القريبة منها لتسهيل عملية وصول الراكب إليها، كما تضمن تعريفا بالمخالفات والغرامات التى يمكن يتعرض لها الراكب لتجنب تعرضه لها.

ويعرض الأبليكشن أماكن ومكاتب الاشتراكات بالمحطات وطريقة استخراج الكارت الذكى وأسعار التذاكر والاشتراكات وتقسيم مناطق الاشتراكات والمحفظة النقدية للكارت الذكي، وكذلك يمكن للركاب عبر هذا التطبيق معرفة تكلفة الاشتراك الذى يرغب فى استخراجه، كما يقدم التطبيق خدمة استقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات المقدمة لشركة المترو، ويعرض إرشادات السلامة للركاب، كما يعرض مشروعات تطوير مترو الأنفاق الجارى تنفيذها والمشروعات المنجزة لتعريف الجمهور بالإجراءات التى تتخذها شركة المترو لتحسين الخدمات.

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ومخطط طرح خاصية الدفع الإلكترونى لقيمة تذاكر الرحلة الواحدة التى تخطط شركة المترو لتطبيقها عبر هذا الأبليكشن بالتزامن مع فترة تفعيل هذه الخدمة فى المحطات عبر بوابات الدخول والخروج الإلكترونية، كما مخطط مستقبلا إضافة خدمة عبر هذا التطبيق تتيح للراكب معرفة قيمة رحلته التى يخطط للقيام به عبر المترو ودفع قيمتها كرحلة واحدة، وسيتم إتاحة كافة الخدمات التى يحتاجها الراكب أو تطرحها شركة المترو حديثا على هذا التطبيق تباعا.

ويستهدف الأبليكشن التسهيل على الركاب من خلال توفير كافة الخدمة التى يحتاجها الركاب خلال استقلال مترو الأنفاق وإتاحتها على هذا التطبيق بحيث يمكن للراكب الحصول عليها عبر الموبايلات بدلا من التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

ويعمل الأبليكشن باللغتين العربية والإنجليزية باسم (مترو القاهرة (ECM للغة العربية وباسم (Cairo metro ECM) للغة الإنجليزية، ويتضمن التطبيق معلومات تهم الراكب مثل التغطية التأمينية من شركة المترو للركاب بالتعاون مع مجمعة التأمين، وخدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام والوصول وبيان المحطات خلال الرحلة وزمن الرحلة).