شكرا لقرائتكم خبر عن سور مدرسة بالأردن ينهى حياة 3 عمال مصريين.. والقوى العاملة تتابع وصول الجثامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه فى إطار متابعة الوزارة لحادث انهيار سور مدرسة بالأردن على 3 عمال مصريين فى أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، جار متابعة التحقيقات فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.

وقال الوزير إن جثامين الضحايا المتوفين سوف تصل إلى أرض الوطن على رحلة مصر للطيران رقم 720 المقرر أن تقلع من العاصمة الأردنية عمان فى الساعة التاسعة والنصف صباحا لتصل إلى القاهرة فى الساعة الحادية عشر صباحا تقريبا غدا الأربعاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين كل من محمد شعبان عبد الحليم، وسامح جبالى، وشعبان عبد الشافى، للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدي صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.

Advertisements

وأوضح المستشار العمالي طلعت السيد، أن مكتب التمثيل العمالي يقوم حاليا بمتابعة مستحقات المتوفين الثلاث وراتب التقاعد للورثة، مشيرا إلي أن المتوفين لقوا حتفهم في حادث انهيار سور مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات في لواء الكورة بمحافظة أربد بالأردن في أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه ، حيث إنّ السور كان متهالكًا وقديمًا جدًا وإنهار عليهم قبل البدء في ترميمه، منوها أن الشبان الثلاثة المتوفين جميعهم من قرية كفر عميرة التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم.

وأشار المستشار العمالي إلى أن انهيار السور أدى أيضا إلى إصابة شخصين بكسور ورضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وبناءً على توجيهات الوزير محمد سعفان، قام المستشار العمالي بإبلاغ زملاء المتوفين خالص التعازي ، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، ، مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن جميع حقوقهم محفوظة.

وفي نفس السياق أوفد سفير مصر بعمان شريف كامل ، القنصل عمرو يسري ، والمستشار العمالي طلعت السيد إلى محافظة "إربد"، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما تم التوجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانونى.